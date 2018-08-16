İslam Slimani imzalıyor – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    imzalıyor

    İslam Slimani imzalıyor
    , yeni transferi için bugün imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Resmi siteden yapılan duyuruda Leicester City'den kiralanan Cezayirli yıldız forvetin 14.00'te basının karşısına çıkacağı belirtildi. Slimani soruları da yanıtlayacak.
    1. 16.8.2018
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