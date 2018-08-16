Hasan Ali Kaldırım, Benfica'ya elenmelerinin herkesi üzdüğünü söyledi. Tecrübeli sol bek "Çok güçlü ve deneyimli bir rakibe karşı oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyorduk ancak olmadı. Şimdi önümüze bakacağız" dedi. 28 yaşındaki oyuncu, yeni transferlerin katılımıyla birlikte 2-3 hafta sonra tamamen hazır olacaklarını da kaydetti. Uzun bir yolları olduğunu söyledi.