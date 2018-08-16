Hasan Ali Kaldırım: ‘2-3 haftaya hazır oluruz – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    : ‘2-3 haftaya hazır oluruz

    Hasan Ali Kaldırım: ‘2-3 haftaya hazır oluruz

    , 'ya elenmelerinin herkesi üzdüğünü söyledi.

    , 'ya elenmelerinin herkesi üzdüğünü söyledi. Tecrübeli sol bek "Çok güçlü ve deneyimli bir rakibe karşı oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyorduk ancak olmadı. Şimdi önümüze bakacağız" dedi. 28 yaşındaki oyuncu, yeni transferlerin katılımıyla birlikte 2-3 hafta sonra tamamen hazır olacaklarını da kaydetti. Uzun bir yolları olduğunu söyledi.

    1. 16.8.2018
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