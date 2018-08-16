Hasan Ali Kaldırım: ‘2-3 haftaya hazır oluruz
Hasan Ali Kaldırım, Benfica'ya elenmelerinin herkesi üzdüğünü söyledi.
Hasan Ali Kaldırım, Benfica'ya elenmelerinin herkesi üzdüğünü söyledi. Tecrübeli sol bek "Çok güçlü ve deneyimli bir rakibe karşı oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyorduk ancak olmadı. Şimdi önümüze bakacağız" dedi. 28 yaşındaki oyuncu, yeni transferlerin katılımıyla birlikte 2-3 hafta sonra tamamen hazır olacaklarını da kaydetti. Uzun bir yolları olduğunu söyledi.
- 16.8.2018
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
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