Gözler artık Y.Malatya’da – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Gözler artık Y.Malatya’da

    Gözler artık Y.Malatya’da
    Şampiyonlar ?Ligi'ne katılma hedefini ıskalayan Kanarya, maçını unuttu. Sarı-lacivertliler gözünü ligdeki maçına çevirdi.

    Teknik direktör Phillip Cocu ve futbolcular Bursaspor'dan sonra Yeni Malatyaspor'dan da 3 puan almayı hedefliyorlar.

    1. 16.8.2018
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