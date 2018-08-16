Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, saat 10.30'da başladı. Benfica maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptılar. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında yapılan çift kale maçla antrenman noktalandı.
- 16.8.2018 13:42
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Trabzonspor'da "istifa" açıklaması
Toplam 1
Yorum
dobra dobra hacısalihoğlu akrabam olduğun halde en sevmediğim tip sensin. kibir sende cimrilik sende, asık surat sende.. istifan hoş olur
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Trabzonspor, Sivasspor'u konuk ediyor
Toplam 1
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maho Trabzon bu teknik adamla sivası yenemez benden söylemesi
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Kriketle zombi vurma
Toplam 9
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level 15 final skoru 158
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