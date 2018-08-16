Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    maçının hazırlıklarına başladı

    Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

    , 'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    Spor Toto 'in 2. haftasında 18 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde 'nde yapılan antrenman, saat 10.30'da başladı. maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptılar. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında yapılan çift kale maçla antrenman noktalandı.
    1. 16.8.2018 13:42
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