Fenerbahçe'nin Benfica'ya 1-0'ın rövanşında 1-1 kalarak elenmesinden sonra gözler teknik direktör Phillip Cocu'nun üzerindeydi. Hollandalı çalıştırıcı, rakibin deneyiminin altını çizerken kısa sürede önemli bir seviyeye geldiklerini vurguladı. Cocu camiaya da umut dolu mesajlar yollayarak fiziksel toparlanmayla birlikte daha güçlü bir hale geleceklerini belirtti. 47 yaşındaki teknik adam "Benfica çok kaliteli bir rakip. Bize göre daha hazır bir takım. Onları fazlasıyla zorladık" dedi.



'DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ'

Phillip Cocu, takımının istediği seviyeye gelmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Hollandalı çalıştırıcı "Yeni kurulan bir takımız. Ayew, Soldado gibi isimler henüz yüzde 100'lerinde değiller. Slimani aramıza katıldı. Birkaç hafta içinde hepsi performanslarının zirvesini yakalayacaklardır. İşte o zaman gerçek Fenerbahçe'yi sahada göreceksiniz. Doğru yolda ilerliyoruz" dedi. Cocu, yeni transferlerin de gelişiyle daha da güçlü bir takıma dönüşeceklerinin sözünü verdi.



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Cocu'nun takımları Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10. maçı da kazanamadı. PSV'nin başında son 8 Devler Ligi karşılaşmasını kazanamayan Cocu, F.Bahçe ile bu rakama 2 maç daha ekledi.



8 KEZ ELENDİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında en fazla takılan takım. Sarı- lacivertliler, 8 kez bu aşamada rakiplerine elenerek dev organizasyona veda etti. Beşiktaş 3, Trabzonspor 2, Galatasaray, Sivasspor ve Başakşehir ise 1'er kez ön elemede elendi.



6. KEZ GRUPLARDA

Kanarya, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup aşamasına abone oldu. Sarı-lacivertliler bu etapta 6. kez boy gösterecek. 2006-07, 2009-10, 2012-

13, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarından sonra bu yıl da Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil edecek.



'KARTALLAR KANATLANDI'

Benfica'nın F.Bahçe'yi elediği turun ardından Portekiz spor basını takımlarını övdü. Record Gazetesi 'Kartallar' lakaplı Benfica'nın önemli bir başarı elde ettiğini yazdı. Haberde "Kartallar, İstanbul'da korkusuzca kanatlandı" ifadelerine yer verildi. O Jogo da "Gedson, İstanbul cehennemini dondurdu" diyerek Benfica'nın turu geçtiğini yazdı.