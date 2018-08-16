Kanarya, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica'ya elendi ancak Ülker Stadı'na inanılmaz görüntüler vardı. 3 bine yakın taraftar tribünleri terk etmeyerek futbolcuları çağırdı. Soyunma odasından dönen futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi. Yönetim de resmi siteden "Fenerbahçe sahada yener, yenilir ancak hep birlikte bir kez daha gördük ki Fenerbahçelilik asla yenilmez. Hiç durmadan Fenerbahçe aşkını haykıran eşsiz taraftarımızla gurur duyuyoruz" denildi.