"Fenerbahçe sahada yenilebilir ama Fenerbahçelilik yenilmez"
Yönetim statta kalıp takıma büyük moral veren taraftara teşekkür etti: “F.Bahçe sahada yenilebilir ama F.Bahçelilik asla yenilmez”
Kanarya, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica'ya elendi ancak Ülker Stadı'na inanılmaz görüntüler vardı. 3 bine yakın taraftar tribünleri terk etmeyerek futbolcuları çağırdı. Soyunma odasından dönen futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi. Yönetim de resmi siteden "Fenerbahçe sahada yener, yenilir ancak hep birlikte bir kez daha gördük ki Fenerbahçelilik asla yenilmez. Hiç durmadan Fenerbahçe aşkını haykıran eşsiz taraftarımızla gurur duyuyoruz" denildi.
- 16.8.2018
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
"Fenerbahçe sahada yenilebilir ama Fenerbahçelilik yenilmez" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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