"Fenerbahçe sahada yenilebilir ama Fenerbahçelilik yenilmez" – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    " sahada yenilebilir ama Fenerbahçelilik yenilmez"

    "Fenerbahçe sahada yenilebilir ama Fenerbahçelilik yenilmez"

    statta kalıp takıma büyük moral veren taraftara teşekkür etti: “F.Bahçe sahada yenilebilir ama F.Bahçelilik asla yenilmez”

    Kanarya, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 'ya elendi ancak Ülker Stadı'na inanılmaz görüntüler vardı. 3 bine yakın taraftar tribünleri terk etmeyerek futbolcuları çağırdı. Soyunma odasından dönen futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi. de resmi siteden " sahada yener, yenilir ancak hep birlikte bir kez daha gördük ki Fenerbahçelilik asla yenilmez. Hiç durmadan Fenerbahçe aşkını haykıran eşsiz taraftarımızla gurur duyuyoruz" denildi.

    1. 16.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Fenerbahçe sahada yenilebilir ama Fenerbahçelilik yenilmez" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN