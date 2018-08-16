Aziz Yıldırım'dan Hulusi Belgü'ye suç duyurusu – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    'dan 'ye suç duyurusu

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>'dan <a href="/index/hulusi-belgu?id=ef00a6fe-c383-4945-af9f-324e3e06c58d" class="" rel="tag">Hulusi Belgü</a>'ye suç duyurusu

    eski başkanı , sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerden hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

    , 'nün hesabından kendisine yönelik sözleri ve iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Yıllardır her fırsatta şahsımı ve bulunduğum makamı, ve yönetimini yıpratmak pahasına yalan yanlış bilgilerle karalayan, özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü Haziran 2018 Genel Kurulu'nun ardından da, sahip olduğu çirkin üslubunu suç unsuru taşıyan ifadelerle birlikte sürdürmekten geri durmayan isimli şahıs, kendi hesabından dün yine şahsımla alakalı son derece yakışıksız ve yalan dolu ifadeler kullanırken, bu kez de 'yü aklama yolunu tercih etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılanması ile ilgili en net tespitleri, en önce ortaya koyan, bu sebeple maddi manevi bedel ödeyen ve mücadelesini sonuna kadar korkusuzca sürdüren biri olarak, ilgili şahsın salt " Nefreti" ile izah edilemeyecek olan paylaşımlarının değerlendirmesini kamuoyuna bırakırken, söz konusu şahısla ilgili bugün itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum."

    1. 16.8.2018 19:39
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