Ayew üzüldü – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Ayew üzüldü

    Ayew üzüldü

    Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi , formasıyla Devler Ligi'nde boy göstermek istiyordu ancak bu hayali suya düştü.

    Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi , formasıyla Devler Ligi'nde boy göstermek istiyordu ancak bu hayali suya düştü. Ghanasoccer.net sitesi "Ayew'in Şampiyonlar hayali 'ya takıldı" başlığını attı.

    1. 16.8.2018
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