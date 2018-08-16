Ayew üzüldü

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Andre Ayew, Fenerbahçe formasıyla Devler Ligi'nde boy göstermek istiyordu ancak bu hayali suya düştü. Ghanasoccer.net sitesi "Ayew'in Şampiyonlar hayali Benfica'ya takıldı" başlığını attı.