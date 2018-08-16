12 sezondur 2 takım yok
Avrupa'nın futboldaki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ne uzun süredir 2 takımımızı sokamıyoruz.
Avrupa'nın futboldaki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ne uzun süredir 2 takımımızı sokamıyoruz. Fenerbahçe'nin önceki gün Benfica'ya elenmesiyle Türk futbolunun bu hasreti 12 sezona çıktı. Son olarak 2007-08'de şampiyon Fenerbahçe ile lig ikincisi Beşiktaş grup aşamasına kalmayı başarmıştı. O tarihten bu yana aynı başarıyı bir türlü tekrarlayamadık.
- 16.8.2018
-
Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
-
Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
-
Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
12 sezondur 2 takım yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.