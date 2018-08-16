12 sezondur 2 takım yok – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    12 sezondur 2 takım yok

    12 sezondur 2 takım yok

    'nın futboldaki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ne uzun süredir 2 takımımızı sokamıyoruz.

    'nın futboldaki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ne uzun süredir 2 takımımızı sokamıyoruz. 'nin önceki gün 'ya elenmesiyle Türk futbolunun bu hasreti 12 sezona çıktı. Son olarak 2007-08'de şampiyon ile lig ikincisi grup aşamasına kalmayı başarmıştı. O tarihten bu yana aynı başarıyı bir türlü tekrarlayamadık.

    1. 16.8.2018
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