12 sezondur 2 takım yok

Avrupa'nın futboldaki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ne uzun süredir 2 takımımızı sokamıyoruz. Fenerbahçe'nin önceki gün Benfica'ya elenmesiyle Türk futbolunun bu hasreti 12 sezona çıktı. Son olarak 2007-08'de şampiyon Fenerbahçe ile lig ikincisi Beşiktaş grup aşamasına kalmayı başarmıştı. O tarihten bu yana aynı başarıyı bir türlü tekrarlayamadık.