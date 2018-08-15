Ozan Tufan kadro dışı – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Ozan Tufan kadro dışı
    COCU, rövanş maçında 'ı kadroya almadı. Ozan ligdeki maçının ardından sınavında da kaldı. Altyapıdan yetişen genç oyunculardan sadece Yiğithan Güveli 18 kişilik kadroda yer aldı.
    1. 15.8.2018
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