Michael Frey sürprizi – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    sürprizi

    Michael Frey sürprizi
    F.BAHÇE için basınından sürpriz bir iddia geldi. Haberde sarı-lacivertlilerin Zürich'in golcüsü 24 yaşındaki 'in peşinde olduğu belirtildi. Genç forvet Frey, mavi- beyazlı ekibin formasıyla 39 maçta 16 gol attı, 6 asist yaptı.
    1. 15.8.2018
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