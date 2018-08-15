Kadıköy’de dev hüzün – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’de dev hüzün

    Kadıköy’de dev hüzün

    F.Bahçeli taraftarlar, maçında da tribünleri doldurup 12. Adam görevini müthiş koreografiler eşliğinde yerine getirdiler ama elenmeleri sonrası stattan üzgün ayrıldılar

    ŞAMPİYONLAR Ligi'ndeki kritik maçı öncesinde 'ün etrafı karnaval yeri gibiydi. Tura inanan sarılacivertli taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Ülker Stadı'na akın etti. Tribünlerin tamamına yakını dolarken, karşılaşmayı yaklaşık 45 binin üzerinde sarı-lacivertli futbolsever takip etti. Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesi de koreografi şov yaptı. Seremoni sırasında Okul Açık tribünde yapılan koreografi şovda taraftarlar ellerindeki kartonları kaldırarak "Believe (İnanın)" yazısını oluşturdu. Bu yazının altında ise "Our Light Will Shine On The Darkness (Işığımız karanlığın üzerinde parlayacak)" pankartı açıldı. Ayrıca maratonda da büyük bir Türk bayrağı yer aldı. Maç boyu susmayan taraftarlar takımı ateşleyip, coşkulu tezahüratlarla Kadıköy'de müthiş bir atmosfer oluşturdu. Ancak taraftarlar Benfica'ya elenmeleri sonrasında stattan üzgün ayrıldılar.

    ALi KOÇ YIKILDI!
    Başkanı , kritik Benfica maçında takımını yine yalnız bırakmadı. Tribündeki yerini alan Başkan Koç, 90 dakika boyunca adeta yerinde oturmadan karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip etti. Her pozisyonda hop oturup hop kalkan Koç, maç sonunda ise Portekiz temsilcisine elenmelerinin büyük üzüntüsünü yaşadı.
    1. 15.8.2018
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