Kadıköy’de dev hüzün
F.Bahçeli taraftarlar, Benfica maçında da tribünleri doldurup 12. Adam görevini müthiş koreografiler eşliğinde yerine getirdiler ama elenmeleri sonrası stattan üzgün ayrıldılar
ALi KOÇ YIKILDI!
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, kritik Benfica maçında takımını yine yalnız bırakmadı. Tribündeki yerini alan Başkan Koç, 90 dakika boyunca adeta yerinde oturmadan karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip etti. Her pozisyonda hop oturup hop kalkan Koç, maç sonunda ise Portekiz temsilcisine elenmelerinin büyük üzüntüsünü yaşadı.
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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