Hedef bitmez

FENERBAHÇE, 1-0'ın rövanşında Benfica ile evinde 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını yitirdi. Karşılaşma sonunda sarı- lacivertlilerin teknik direktörü Phillip Cocu üzgün olduklarını söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, Benfica'nın bu aşamada gelebilecek en zor takımlardan biri olduğunu belirterek "İyi bir kura çekmedik. Yine de hem Portekiz'de hem de İstanbul'da iyi maçlar oynadığımızı söyleyebilirim. Rakibimizin bu seviye için çok fazla tecrübesi var. Onlara karşı doğru oynadık. Ancak elendik. Yazık oldu" dedi.



'DAHA İYİ OLACAĞIZ'

PHİLLİP Cocu sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni oluşan bir takımız. Sezonun henüz başındayız ve süreye ihtiyacımız var. Şu ana kadar geldiğimiz nokta gelecek adına umut verici. Şampiyonlar Ligi'nden elenmek istemezdik. Avrupa'da yolumuza ikinci kupada devam edeceğiz. Burası Fenerbahçe. Çok büyük bir kulüpte görev yaptığımızı biliyoruz. Burada hedefler asla bitmez. Oynadığımız tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek istiyoruz. Yeni katılacak transferlerle bunu başaracağız. Taraftarımıza müthiş destekleri için teşekkür ediyorum"