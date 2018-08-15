Hedef bitmez
“Benfica bu aşamada gelecek en zor rakiplerden biriydi. İki maçta da onlara karşı doğru oynadık ancak olmadı. Avrupa Ligi’ne odaklanacağız”
FENERBAHÇE, 1-0'ın rövanşında Benfica ile evinde 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını yitirdi. Karşılaşma sonunda sarı- lacivertlilerin teknik direktörü Phillip Cocu üzgün olduklarını söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, Benfica'nın bu aşamada gelebilecek en zor takımlardan biri olduğunu belirterek "İyi bir kura çekmedik. Yine de hem Portekiz'de hem de İstanbul'da iyi maçlar oynadığımızı söyleyebilirim. Rakibimizin bu seviye için çok fazla tecrübesi var. Onlara karşı doğru oynadık. Ancak elendik. Yazık oldu" dedi.
'DAHA İYİ OLACAĞIZ'
PHİLLİP Cocu sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni oluşan bir takımız. Sezonun henüz başındayız ve süreye ihtiyacımız var. Şu ana kadar geldiğimiz nokta gelecek adına umut verici. Şampiyonlar Ligi'nden elenmek istemezdik. Avrupa'da yolumuza ikinci kupada devam edeceğiz. Burası Fenerbahçe. Çok büyük bir kulüpte görev yaptığımızı biliyoruz. Burada hedefler asla bitmez. Oynadığımız tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek istiyoruz. Yeni katılacak transferlerle bunu başaracağız. Taraftarımıza müthiş destekleri için teşekkür ediyorum"
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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