Guiliano dün sahadan silindi – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Guiliano dün sahadan silindi

    Guiliano dün sahadan silindi
    KANARYA'nın karşısındaki önemli silahlarından Giuliano sessiz kaldı. Brezilyalı yıldız iyi kapanan Portekiz savunması arasında boş alan bulamadı. Ayew ve 'a uzak kalan tecrübeli oyuncu ne pas ne de gol fırsatları bulamadı. Onun silik görüntüsü sebebiyle F.Bahçe hücumda aksadı.
    1. 15.8.2018
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