Forvetsizlik sorunu bitmiyor – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Forvetsizlik sorunu bitmiyor

    Forvetsizlik sorunu bitmiyor

    Cocu’nun karşısında çıkardığı kadro, taraftarı “forvet sorununu halen çözmedi” diyerek isyan ettirdi

    'nin forvet sorunu dün akşam da bir kez daha gözler önüne serildi. Öyle ki geçen seneki her iki Vardar maçında Ahmethan Köse ileri uçta görev yaparken, bu yıl da iki maçta da ileri uçta görev aldı. Tur öncesinde golcü oyuncu 'nun elinin kırılması, sarı-lacivertlilerde tüm planları alt üst etti. Hollandalı teknik adam Cocu da çözümü forvette Alper Potuk'u ilk 11'de sahaya sürmekte buldu. Böylece her iki maçında da F.Bahçe'nin ileri ucunda Alper Potuk forma giydi. Alper dün akşam takımına beraberlik golünü atan oyuncu olurken, taraftarlar ise Cocu'ya adeta isyan ettiler. Maç sırasında ve sonrasında sanal alemde tepkilerini gösteren sarı-lacivertliler, "Soldada kulübede otururken, Alper ile başlamak nasıl bir düşünce?" yorumlarında bulundular.

    EN SON GOL DE ALPER'İN
    F.Bahçe'nin dün akşam Benfica'ya filelerine gönderdiği tek golün sahibi olan Alper Potuk, ilginç bir istatistiğe de imza attı. Alper'in attığı golden önce, F.Bahçe'nin Avrupa kupalarında attığı 21 gol (kendi kalesine atılanlar dahil) yabancı oyunculardan gelmişti. F.Bahçe formasıyla Avrupa'da gol atan son Türk de, 17 Mart 2016'da Braga'ya, yine 45+1'de gol atan Alper Potuk'tu.

    1. 15.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Forvetsizlik sorunu bitmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN