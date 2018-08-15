Forvetsizlik sorunu bitmiyor

Fenerbahçe'nin forvet sorunu dün akşam da bir kez daha gözler önüne serildi. Öyle ki geçen seneki her iki Vardar maçında Ahmethan Köse ileri uçta görev yaparken, bu yıl da iki maçta da ileri uçta Alper Potuk görev aldı. Tur öncesinde golcü oyuncu Soldado'nun elinin kırılması, sarı-lacivertlilerde tüm planları alt üst etti. Hollandalı teknik adam Cocu da çözümü forvette Alper Potuk'u ilk 11'de sahaya sürmekte buldu. Böylece her iki Benfica maçında da F.Bahçe'nin ileri ucunda Alper Potuk forma giydi. Alper dün akşam takımına beraberlik golünü atan oyuncu olurken, taraftarlar ise teknik direktör Cocu'ya adeta isyan ettiler. Maç sırasında ve sonrasında sanal alemde tepkilerini gösteren sarı-lacivertliler, "Soldada kulübede otururken, Alper ile başlamak nasıl bir düşünce?" yorumlarında bulundular.



EN SON GOL DE ALPER'İN

F.Bahçe'nin dün akşam Benfica'ya filelerine gönderdiği tek golün sahibi olan Alper Potuk, ilginç bir istatistiğe de imza attı. Alper'in attığı golden önce, F.Bahçe'nin Avrupa kupalarında attığı son 21 gol (kendi kalesine atılanlar dahil) yabancı oyunculardan gelmişti. F.Bahçe formasıyla Avrupa'da gol atan son Türk de, 17 Mart 2016'da Braga'ya, yine 45+1'de gol atan Alper Potuk'tu.