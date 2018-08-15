Fenerbahçe’den taraftarına teşekkür
Fenerbahçe, Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ikinci maçında taraftarının gösterdiği destekten dolayı sarı-lacivertliler için teşekkür mesajı yayınladı.
"Fenerbahçe sahada yener, yenilir ancak bugün hep birlikte bir kez daha gördük ki; 'Fenerbahçelilik asla yenilmez'. Benfica karşısında aldığımız 1-1'lik beraberlikle Şampiyonlar Ligi'ne veda ettik. Benfica karşılaşmasında, tribünleri Fenerbahçe sevgisi, aidiyeti ve sonsuz bir destekle dolduran, maç sonunda dakikalarca hiç durmadan Fenerbahçemize aşklarını haykırarak takımımızı sahaya çağıran ve futbolcularımıza moral olan eşsiz taraftarımızla gurur duyuyoruz.Her şey için teşekkür ederiz. Size layık olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Bizi bekleyen bu uzun, zorlu yolun sonunda, sizlerin eşsiz desteği ve inancıyla hep birlikte omuz omuza nice zaferler yaşayacağımıza inancımız tam! Yine yeniden Kalplerimiz Beraber."
- 15.8.2018 11:30
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Volkan Demirel yaktı!
Toplam 8
Yorum
cengiz dersimli ali koç volkan konusunda duygusal davrandı hal bu ki koca şirketler yöneten Ali Koç bilmeliydi duygusallıkla iş yapılmaz...
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Yine kabus! Fenerbahçe 1-Benfica 1 maç sonucu
Toplam 10
Yorum
''Burası Kadıköy'' Ümitle Ankarayı Umutla Bursayı Bülentle Akhisarı yenersiniz yabancı hakemle Vardar Östersunds Arnavutluku yenebilir misiniz?
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Yine kabus! Fenerbahçe 1-Benfica 1 maç sonucu
Toplam 10
Yorum
Yalnız bir eksik var Ali Palabıyık Halil Umut Meler Ümit Öztürk Fırat Aydınus
Fenerbahçe’den taraftarına teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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