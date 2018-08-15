Fenerbahçe yen transfer Islam Slimani için imza töreni yapacak! – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    yen Islam için imza töreni yapacak!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> yen <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> Islam <a href="/index/slimani?id=9bbb7d3b-80cc-4746-837d-d1bc6ed30259" class="" rel="tag">Slimani</a> için imza töreni yapacak!

    , yeni transferi için 16 Ağustos 14:00'te 'nda bir imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.

    , yeni transferi için 16 Ağustos 14:00'te 'nda bir imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.

    1. 15.8.2018 19:25
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