Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe'nin istediği Merih Demiral'ı kiraladı
Aytemiz Alanyaspor, Sporting Lizbon forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Merih Demiral'ı 3,5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Aytemiz Alanyaspor, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından 20 yaşındaki stoper Merih Demiral'ı 1 yıllığına kiraladı.
Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Merih Demiral, kendisini 3,5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile turuncu- yeşilli renklere bağlayan imzayı Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende attı.
"İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİNE İNANIYORUM"
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, stoper mevkine Fenerbahçe altyapısında yetişen Merih Demiral'ı kadroya dahil ettiklerini söyledi. Transferin hem kulübe hem de Merih'e hayırlı olmasını dileyen başkan Çavuşoğlu, "İyi bir sezon geçireceğine inanıyorum. Kendisi Ümit Milli Takımı'nda da oynuyor. Sezon sonunda bonservisini alabilme şansımız da var. Allah utandırmasın" dedi.
"HEPİMİZ ADINA GÜZEL BİR SEZON OLMASINI DİLİYORUM"
Merih Demiral ise, "Transferimin gerçekleşmesinde emeği geçen başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. İnşallah Alanyaspor camiasını en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Hepimiz adına güzel bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.
- 15.8.2018 21:00
- Güncelleme: 15.8.2018 21:09
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Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe'nin istediği Merih Demiral'ı kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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