Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Benfica'yı konuk eden Fenerbahçe, Portekiz ekibine diş geçiremedi. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olan sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanan rövanşta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan veda etti. Yeni statü gereği Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamalarından katılacak.



MÜCADELEYİ BIRAKMADI

BENFICA karşısında maça istekli başlasa da 26. dakikada topu ağlarında gören temsilcimiz, buna rağmen mücadelesini sürdürdü. İlk yarının uzatma dakikalarında beklenen golü Alper Potuk kaydetti. İkinci yarıda da üstün görünse de sarı-lacivertli takımımız ne yazık ki bir üst turu getirecek golleri bulamadı. Kayıp büyük olsa da her şey de bitmiş değil...



20 YILLIK BÜYÜK HASRET

AVRUPA kupaları tarihinde daha önce ilk maçlarında yenildiği 29 tur mücadelesinde sadece bir kez rakibini geçen Fenerbahçe, dün akşam zinciri yine kıramadı. İlk maçlarda yenildiği 29 eşleşmede tek tur sevincini, 20 yıl önce 1998-99 sezonunda Göteborg karşısında yaşayan sarı-lacivertliler dün de Benfica'ya takıldı. Kanarya, ilk maçta 2-1 yenildiği Göteborg'u 25 Ağustos 1998'te Baliç'in golüyle mağlup ederek Göteborg'u elemişti.



TEK DEĞİŞİKLİK AYEW

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, geçen hafta oynanan ilk maça göre 11'inde tek değişiklik yaptı. Lizbon'da oynanan ilk mücadeleyi 1-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde, o karşılaşmada forma giyen Nabil Dirar, yedekler arasında oturdu. Dirar'ın yerine ilk 11'de sahaya yeni transfer Andre Ayew çıktı. Teknik direktör Cocu, kalede Volkan Demirel'e şans verirken, savunma dörtlüsünü de bozmayarak Isla, Neustadter, Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürdü. Savunmanın önünde Mehmet Topal oynarken, bu ismin önünde ise Eljif Elmas ile Giuliano Victor de Paulo görev aldı. Sarı- lacivertlilerde sağ kanatta Ayew, sol kanatta ise Mathieu Valbuena oynarken, ileri uçta Alper Potuk forma giydi.?



PAOK İLE EŞLEŞTİ

Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Benfica, Play-Off Turu'nda PAOK ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda; PAOK, 0-0'ın rövanşında Spartak Moskova'yı 3-2 yenerek play-off turuna kaldı.