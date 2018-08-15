Avrupa Lig'inden yola devam – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Avrupa Lig'inden yola devam

    Avrupa Lig'inden yola devam

    Temsilcimiz, karşısında, Fernandes’in golüne Alper ile yanıt verse de sonunu getiremedi. F.Bahçe yeni statü gereği ’nde boy gösterecek

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında 'yı konuk eden , Portekiz ekibine diş geçiremedi. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olan , 'de oynanan rövanşta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan veda etti. Yeni statü gereği Fenerbahçe, UEFA 'ne grup aşamalarından katılacak.

    MÜCADELEYİ BIRAKMADI
    BENFICA karşısında maça istekli başlasa da 26. dakikada topu ağlarında gören temsilcimiz, buna rağmen mücadelesini sürdürdü. İlk yarının uzatma dakikalarında beklenen golü kaydetti. İkinci yarıda da üstün görünse de sarı-lacivertli takımımız ne yazık ki bir üst turu getirecek golleri bulamadı. Kayıp büyük olsa da her şey de bitmiş değil...

    20 YILLIK BÜYÜK HASRET
    AVRUPA kupaları tarihinde daha önce ilk maçlarında yenildiği 29 tur mücadelesinde sadece bir kez rakibini geçen Fenerbahçe, dün akşam zinciri yine kıramadı. İlk maçlarda yenildiği 29 eşleşmede tek tur sevincini, 20 yıl önce 1998-99 sezonunda Göteborg karşısında yaşayan sarı-lacivertliler dün de Benfica'ya takıldı. Kanarya, ilk maçta 2-1 yenildiği Göteborg'u 25 Ağustos 1998'te Baliç'in golüyle mağlup ederek Göteborg'u elemişti.

    TEK DEĞİŞİKLİK AYEW
    Fenerbahçe Phillip Cocu, geçen hafta oynanan ilk maça göre 11'inde tek değişiklik yaptı. Lizbon'da oynanan ilk mücadeleyi 1-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde, o karşılaşmada forma giyen Nabil Dirar, yedekler arasında oturdu. Dirar'ın yerine ilk 11'de sahaya yeni transfer Andre Ayew çıktı. Teknik direktör Cocu, kalede 'e şans verirken, savunma dörtlüsünü de bozmayarak Isla, Neustadter, Skrtel ve 'ı sahaya sürdü. Savunmanın önünde oynarken, bu ismin önünde ise Eljif Elmas ile Giuliano Victor de Paulo görev aldı. Sarı- lacivertlilerde sağ kanatta Ayew, sol kanatta ise oynarken, ileri uçta Alper Potuk forma giydi.?

    PAOK İLE EŞLEŞTİ
    Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Benfica, Play-Off Turu'nda PAOK ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda; PAOK, 0-0'ın rövanşında Spartak Moskova'yı 3-2 yenerek play-off turuna kaldı.

    1. 15.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avrupa Lig'inden yola devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN