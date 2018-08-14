Valbuena'nın menajer: Valbuena Fenerbahçe'de kalacak!
Mathıeu Valbuena'nın Fransa Ligi takımlarından Guingamp'a transfer olacağı şeklindeki haberlere Valbuena'nın menajeri olan Jean-Pierre Bernes açıklık getirdi.
Mathıeu Valbuena'nın Fransa Ligi takımlarından Guingamp'a transfer olacağı şeklindeki haberlere Valbuena'nın menajeri olan Jean-Pierre Bernes açıklık getirdi. Fransa medyasına açıklamalarda bulunan Jean-Pierre Bernes, "Mathieu Valbuena, Guingamp ile anlaşmadı ve Fenerbahçe'de kalmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı. L'Equipe de sarı-lacivertlilerin oyuncuyu satılık listesine koyduğunu duyurmuştu. Valbuena da daha önce twitter'dan yaptığı açıklamada haberleri yalanlayarak "Football Menager'da mı yoksa FIFA'da mı?" cevabını vermişti.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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