Mathıeu Valbuena'nın Fransa Ligi takımlarından Guingamp'a transfer olacağı şeklindeki haberlere Valbuena'nın menajeri olan Jean-Pierre Bernes açıklık getirdi. Fransa medyasına açıklamalarda bulunan Jean-Pierre Bernes, "Mathieu Valbuena, Guingamp ile anlaşmadı ve Fenerbahçe'de kalmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı. L'Equipe de sarı-lacivertlilerin oyuncuyu satılık listesine koyduğunu duyurmuştu. Valbuena da daha önce twitter'dan yaptığı açıklamada haberleri yalanlayarak "Football Menager'da mı yoksa FIFA'da mı?" cevabını vermişti.