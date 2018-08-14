Valbuena'nın menajer: Valbuena Fenerbahçe'de kalacak! – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Valbuena'nın menajer: Valbuena 'de kalacak!

    Valbuena'nın menajer: Valbuena Fenerbahçe'de kalacak!

    Mathıeu Valbuena'nın Ligi takımlarından Guingamp'a olacağı şeklindeki haberlere Valbuena'nın menajeri olan Jean-Pierre açıklık getirdi.

    Mathıeu Valbuena'nın Ligi takımlarından Guingamp'a olacağı şeklindeki haberlere Valbuena'nın menajeri olan Jean-Pierre açıklık getirdi. Fransa medyasına açıklamalarda bulunan Jean-Pierre Bernes, ", Guingamp ile anlaşmadı ve 'de kalmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı. L'Equipe de sarı-lacivertlilerin oyuncuyu satılık listesine koyduğunu duyurmuştu. Valbuena da daha önce twitter'dan yaptığı açıklamada haberleri yalanlayarak "Football Menager'da mı yoksa 'da mı?" cevabını vermişti.

    1. 14.8.2018
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