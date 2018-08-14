Taraftarlardan Fenerbahçe’ye destek – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Taraftarlardan ’ye destek

    Taraftarlardan <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’ye destek

    taraftarı karşısında alınan 1-1’lik beraberlik sonrası takımını alkışladı.

    evinde ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Maç sonunda ise sarı-lacivertli taraftarlar takımı tribünlere çağırırken yaptıkları tezahüratlarla destekte bulundu. Fenerbahçeli futbolcular ise yapılan bu desteğe alkışlarla cevap verdi.
    1. 14.8.2018 23:08
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