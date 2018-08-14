Taraftarlar stattan ayrılmadı Ali Koç takımı sahaya getirdi – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Taraftarlar stattan ayrılmadı takımı sahaya getirdi

    Taraftarlar stattan ayrılmadı Ali Koç takımı sahaya getirdi

    Fenerbahçeli taraftarlar stadı terk etmeyince sarı-lacivertlilerin başkanı futbolcuları sahaya getirdi.

    Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu 2. maçında evinde Benfica ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar stattan ayrılmadı.

    Maçın bitmesinden 20 dakika sonra Fenerbahçeli futbolular başkan tarafından tekrar sahaya getirildi.

    Yapılan bu harekete yoğun ilgi gösteren taraftarlar, takımına tezahüratlarda bulundu.



    1. 15.8.2018 00:12
    2. Güncelleme: 15.8.2018 00:30
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