Potada hedef 4 kupa – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Potada hedef 4 kupa

    Potada hedef 4 kupa

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, mücadele edecekleri 4 organizasyonda da şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, mücadele edecekleri 4 organizasyonda da şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi. Renda, "Avrupa Ligi, , ve ligi alarak sezonu 4 kupayla bitirmek istiyoruz" dedi.

    1. 14.8.2018
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