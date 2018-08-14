Kadıköy'de Giuliano'ya tepki! – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    'de 'ya tepki!

    Kadıköy'de Giuliano'ya tepki!

    , karşısında aldığı 1-1 beraberlikle ’ne veda ederken futbolcusu tribünlerden tepkilere maruz kaldı.

    3. Ön Eleme Turu 2. maçında , ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka oynanırken sarı-lacivertlilerin futbolcusu taraftardan tepki gördü. Top her ayağına geldiğinde ıslıklanan Giuliano maç boyunca etkisiz bir oyun sergiledi.

    ?Fenerbahçe aldığı bu beraberlikle Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.
    1. 14.8.2018 23:06
    2. Güncelleme: 14.8.2018 23:13
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