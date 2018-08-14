Fenerbahçe'nin yeni transfer İslam Slimani, sarı-lacivertli takıma geliş sürecini, başka teklifler olmasına rağmen F.Bahçe'yi neden tercih ettiğini ve beklentilerini anlattı... Ayrıca Phillip Cocu'yu ve Fenerbahçe'yi övdü. Ülkesinde yayın yapan Dzair News'in canlı yayınına bağlanan Cezayirli yıldız futbolcunun sözlerinden satır başları şöyle: