Fenerbahçe'nin yeni transferi Slimani ilk röportajını verdi
Fenerbahçe'nin yeni transfer İslam Slimani, sarı-lacivertli takıma geliş sürecini, başka teklifler olmasına rağmen F.Bahçe'yi neden tercih ettiğini ve beklentilerini anlattı... Ayrıca Phillip Cocu'yu ve Fenerbahçe'yi övdü. Ülkesinde yayın yapan Dzair News'in canlı yayınına bağlanan Cezayirli yıldız futbolcunun sözlerinden satır başları şöyle:
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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