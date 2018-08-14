Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçemiz ricası!
Belözoğlu, oğlunun kombine almasını izin vermeyen bir babaya ‘F.Bahçemize destek olmasına müsaade et’ mesajı gönderdi
Başakşehir'de forma giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Emre Belözoğlu, oğlunun Fenerbahçe kombinesi almasına karşı çıkan bir babaya sosyal medyadan ricada bulundu. Tecrübeli futbolcu, video olarak yayınladığı mesajda, "Murat abi saygılar sevgiler. Kardeşimin kombine almasına, Fenerbahçemize bir şekilde destek olmasına izin vermiyormuşsun. Senden ricam oğluna güvenmen. Lütfen kardeşimizin kombine almasına müsaade et. Beraber belki gidersiniz eski günlerdeki gibi. Maçları beraber izlersiniz. Fenerbahçemize destek olursunuz" ifadelerini kullandı.
HAVADA KALMADI
Birkaç hafta önce atılmasına rağmen yeni ortaya çıkan Emre'nin bu mesajı havada kalmadı. Ricada bulunduğu babanın oğluna kombine için izin verdiği bildirildi.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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