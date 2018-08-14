Başakşehir'de forma giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Emre Belözoğlu, oğlunun Fenerbahçe kombinesi almasına karşı çıkan bir babaya sosyal medyadan ricada bulundu. Tecrübeli futbolcu, video olarak yayınladığı mesajda, "Murat abi saygılar sevgiler. Kardeşimin kombine almasına, Fenerbahçemize bir şekilde destek olmasına izin vermiyormuşsun. Senden ricam oğluna güvenmen. Lütfen kardeşimizin kombine almasına müsaade et. Beraber belki gidersiniz eski günlerdeki gibi. Maçları beraber izlersiniz. Fenerbahçemize destek olursunuz" ifadelerini kullandı.



HAVADA KALMADI

Birkaç hafta önce atılmasına rağmen yeni ortaya çıkan Emre'nin bu mesajı havada kalmadı. Ricada bulunduğu babanın oğluna kombine için izin verdiği bildirildi.