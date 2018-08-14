Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçemiz ricası! – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçemiz ricası!

    Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçemiz ricası!

    Belözoğlu, oğlunun kombine almasını izin vermeyen bir babaya ‘F.Bahçemize destek olmasına müsaade et’ mesajı gönderdi

    'de forma giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Emre Belözoğlu, oğlunun Fenerbahçe kombinesi almasına karşı çıkan bir babaya sosyal medyadan ricada bulundu. Tecrübeli futbolcu, video olarak yayınladığı mesajda, "Murat abi saygılar sevgiler. Kardeşimin kombine almasına, bir şekilde destek olmasına izin vermiyormuşsun. Senden ricam oğluna güvenmen. Lütfen kardeşimizin kombine almasına müsaade et. Beraber belki gidersiniz eski günlerdeki gibi. Maçları beraber izlersiniz. destek olursunuz" ifadelerini kullandı.

    HAVADA KALMADI
    Birkaç hafta önce atılmasına rağmen yeni ortaya çıkan Emre'nin bu mesajı havada kalmadı. Ricada bulunduğu babanın oğluna kombine için izin verdiği bildirildi.

    1. 14.8.2018
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