Cocu Benfica maçı öncesi konuştu – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Cocu maçı öncesi konuştu

    Cocu <a href="/index/benfica?id=52cad96e-e3e7-4ffe-a53a-3b5a14abff86" class="" rel="tag">Benfica</a> maçı öncesi konuştu

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 'yı ağırlayacak 'de Cocu, basın toplantısı düzenliyor.

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 'yı ağırlayacak 'de Cocu, basın toplantısı düzenliyor. İşte Cocu'nun açıklamalarından satır başları...

    Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında 'yı konuk edecek olan 'de , karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Yarın çok önemli bir karşılaşma olacağının altını çizerek sözlerine başlayan Hollandalı , "İlk maçı 1-0 kaybettik ama yarın farklı bir maç oynayacağız. İlk maçta son derece güzel bir atmosfer vardı ama bu maç şimdi bizim taraftarımızın önünde oynanacak. Taraftarlarımız, ligde nasıl bir atmosfer oluşturacaklarını gösterdi. Birlikte olmaya ihtiyacımız var demiyorum, birlikte olmaya mecburuz. Yarın galip gelip, bu turu geçerek bir sonraki tura yükselmek istiyoruz" dedi.

    "DETAYLAR BELİRLEYİCİ OLUYOR"
    İlk maçta kendisi için herhangi bir sürprizin olmadığını ifade eden Cocu, "Rakibimiz ofansif bir takım, hızlı pas yapıyor. Bana göre ilk yarıda iyi futbol oynadık, ikinci yarıda ise oyunu kabullenmek durumunda kaldık. Kendi sahamızda daha farklı oynamalıyız. ile oynuyorsanız, detaylara belirleyici oluyor. Kalemize yaklaşmalarına müsaade etmemeliyiz. İki takım da son derece kaliteli ekipler. Umarım yarın detaylar bizim yanımızda olur" dedi.

    maçının bu maçı etkileyip etkilemeyeceği yönünde sorulan bir soruyu yanıtlayan Cocu, " maçı tabii ki etkileyebilir. Ben bir teknik direktör olarak, ile oynarken, Benfica maçını düşünmem. Oyuncuların da düşünmesini istemem. Tamamen o maça konsantre olmasını isterim. Ama iyi oynayan oyuncuların performansı, yarınki karşılaşma için düşüncelerimizi belirleyebilir" diye konuştu.

    "TUR İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"
    Benfica'nın ofansif oynaması durumunda kendilerinin daha çok boş alan bulabileceklerini belirten , "Eğer ofansif oynamayı tercih ederler ve arkada daha çok alan bırakacaklardır demektir. Eğer defansif oynarlarsa, bizim de kilidi açacak bir oyun planı uygulamamız gerekecek. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. 3-3'lük skor bize yetmez. Biz tur için sahada olacağız. Bizim için önemli olan turu getirecek olan bir skor" dedi.

    Barış Alıcı ve Eljif Elmas'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağı sorusuyla ilgili de konuşan Cocu, "Her zamanki gibi ilk 11'de kimlerin oynayacağıyla ilgili bir görüş bildirmek istemiyorum. Rakibin en çok isteyeceği şey budur. Taktik bir durum olduğu için konuşmak istemiyorum. Birbirinden farklı oyuncularımız var bizim. Valbuena, Ayew, Barış, Alper, , Dirar gibi birçok isim var. Ama en önemlisi takımdır ve kimse takımdan önce gelmez. Biz hedeflerimize ulaşacaksak birlikte ulaşacağız. İki futbolcunun yarın 11'de olup olmayacağı size sürpriz olsun" açıklamasını yaptı.

    "JONAS VARKEN BİR ŞEYLER DEĞİŞİYOR"
    Benfica'nın yıldız ismi 'la ilgili fikri sorulan , " oynadığında ya da oynamadığında bir şeyler değişiyor. kaliteli bir oyuncu ama başka kaliteli oyuncuları da var. İki takımın seviyelerinin birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Biz iyi bir sonuç almak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.

    Son olarak yeni Slimani'yle ilgili görüşleri sorulan Hollandalı teknik adam, "Slimani'nin adaptasyon için zamana ihtiyacı var. Ama kalitesini bildiğimiz için bu oyuncuyu ettik. Biraz zaman vermemiz gerekiyor. Hem onun takıma, hem de takımın ona adaptasyonu önemli. Tipik bir 9 numara diyebiliriz. gibi. Örneğin Alper kenarlarda da oynayabilen bir oyuncu. Aramıza katıldığı için mutluyum. Kalitesini bize yansıtması, takıma katkı vermesi gerekecek. Buna ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.

    VOLKAN'DAN İDDİALI SÖZLER
    Cocu ile birlikte basın toplantısına katılan kaptan Volkan Demirel ise turu atlamak için her şeyi yapacaklarını belirterek şunları kaydetti: "Camiamız, geleceğimiz için çok önemli bir karşılaşma. Bunu taktiğimizle, duruşumuzla en iyi şekilde bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Kolay olmayacak, rakibimizin ilk maçtan avantajı var ama bunu taraftarlarımızın desteğiyle eşit hale getirip turu getirecek skoru alıp bir üst tura yükselmek istiyoruz" dedi.

    1. 13.8.2018 20:48
    2. Güncelleme: 14.8.2018 01:51
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