Bakan Kasapoğlu: "Atmosfer çok güzeldi" – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    : " çok güzeldi"

    Bakan Kasapoğlu: "Atmosfer çok güzeldi"

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, - maçı için, “ çok güzeldi” ifadelerini kullandı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nin ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Ülker Stadyumu'ndaki atmosferin çok güzel olduğunu söyleyen , " çok güzeldi, temsilcimiz Fenerbahçe gayet güzel bir oyun ortaya koydu son saniyeye kadar. Ama tabii ki ilk maçtaki skorun biraz dezavantajı, turu getirmedi. Bundan sonraki maçlara bakacağız, tüm takımlarımıza Avrupa'da başarılar diliyoruz. Ümitliyiz. Dinamizm var, atmosfer güzel statlarda. İnşallah daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.
    1. 15.8.2018 00:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Kasapoğlu: "Atmosfer çok güzeldi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN