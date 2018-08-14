Bakan Kasapoğlu: "Atmosfer çok güzeldi"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe-Benfica maçı için, “Atmosfer çok güzeldi” ifadelerini kullandı.
Ülker Stadyumu'ndaki atmosferin çok güzel olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Atmosfer çok güzeldi, temsilcimiz Fenerbahçe gayet güzel bir oyun ortaya koydu son saniyeye kadar. Ama tabii ki ilk maçtaki skorun biraz dezavantajı, turu getirmedi. Bundan sonraki maçlara bakacağız, tüm takımlarımıza Avrupa'da başarılar diliyoruz. Ümitliyiz. Dinamizm var, atmosfer güzel statlarda. İnşallah daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.
- 15.8.2018 00:33
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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