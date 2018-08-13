Volkan: İyi değildik – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Volkan: İyi değildik

    Volkan: İyi değildik

    Sarı-lacivertlilerin ?tecrübeli kalecisi , maçı hakkında, "Bireysel ve takım olarak iyi değildik ama ilk haftada kazanmak önemliydi. İlerleyen haftalarda daha iyi oynayacağız" yorumunu yaptı.

    Sarı-lacivertlilerin ?tecrübeli kalecisi , maçı hakkında, "Bireysel ve takım olarak iyi değildik ama ilk haftada kazanmak önemliydi. İlerleyen haftalarda daha iyi oynayacağız" yorumunu yaptı.

    1. 13.8.2018
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