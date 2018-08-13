Fenerbahçe'nin Benfica ile yarın Kadıköy'de oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Saat 21.00'de başlayacak müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak.