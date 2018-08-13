Slavko Vincic yönetecek – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    yönetecek

    Slavko Vincic yönetecek

    Fenerbahçe'nin Benfica ile yarın 'de oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçını Sloven hakem yönetecek.

    Fenerbahçe'nin Benfica ile yarın 'de oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçını Sloven hakem yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Saat 21.00'de başlayacak müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak.

    1. 13.8.2018
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