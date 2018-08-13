Slavko Vincic yönetecek
Fenerbahçe'nin Benfica ile yarın Kadıköy'de oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Fenerbahçe'nin Benfica ile yarın Kadıköy'de oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Saat 21.00'de başlayacak müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak.
- 13.8.2018
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
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pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı!
Toplam 9
Yorum
myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu | ÖZET
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fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
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