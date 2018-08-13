Şanssızlık! Yoksa kaçırmam
Sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçını Bursaspor karşısında oynayan Andre Ayew, klasını konuştursa da performansını gol vuruşlarına yansıtamadı.
Sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçını Bursaspor karşısında oynayan Andre Ayew, klasını konuştursa da performansını gol vuruşlarına yansıtamadı. Üç yüzde yüzlük pozisyonda topu ağlarla kucaklaştıramayan Ganalı hücumcu, "Şanssız bir günümdeydim. Bu pozisyonlarda her zaman böyle beceriksiz değilimdir. Gollerim gelecektir, bunun sözünü veriyorum" açıklamasını yaptı. Ayew, yeni transfer Slimani için ise, "Çok kaliteli bir futbolcu. Ona güven vermeliyiz ve sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.
- 13.8.2018
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
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pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı!
Toplam 9
Yorum
myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Toplam 1
Yorum
fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
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