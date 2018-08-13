Şanssızlık! Yoksa kaçırmam

Sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçını Bursaspor karşısında oynayan Andre Ayew, klasını konuştursa da performansını gol vuruşlarına yansıtamadı. Üç yüzde yüzlük pozisyonda topu ağlarla kucaklaştıramayan Ganalı hücumcu, "Şanssız bir günümdeydim. Bu pozisyonlarda her zaman böyle beceriksiz değilimdir. Gollerim gelecektir, bunun sözünü veriyorum" açıklamasını yaptı. Ayew, yeni transfer Slimani için ise, "Çok kaliteli bir futbolcu. Ona güven vermeliyiz ve sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.