Şanssızlık! Yoksa kaçırmam – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Şanssızlık! Yoksa kaçırmam

    Şanssızlık! Yoksa kaçırmam

    Sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçını karşısında oynayan , klasını konuştursa da performansını gol vuruşlarına yansıtamadı.

    Sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçını karşısında oynayan , klasını konuştursa da performansını gol vuruşlarına yansıtamadı. Üç yüzde yüzlük pozisyonda topu ağlarla kucaklaştıramayan Ganalı hücumcu, "Şanssız bir günümdeydim. Bu pozisyonlarda her zaman böyle beceriksiz değilimdir. Gollerim gelecektir, bunun sözünü veriyorum" açıklamasını yaptı. Ayew, yeni transfer Slimani için ise, "Çok kaliteli bir futbolcu. Ona güven vermeliyiz ve sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

    1. 13.8.2018
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