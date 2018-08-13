Pizzi ve Diaz Benfica'dan ayrılabilir – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ve Diaz 'dan ayrılabilir

    Pizzi ve Diaz Benfica'dan ayrılabilir

    'nin Devler ligi eleme turundaki rakibi 'nın iki yıldızına teklifler var.

    'nin Devler ligi eleme turundaki rakibi 'nın iki yıldızına teklifler var. 'ye , 04 ve Marsilya talip. Diğer ilk onbir oyuncusu Ruben Diaz da Fransız ekibi 'a yazılıyor. Record gazetesinin haberine göre; stoper Diaz, yarın Fenerbahçe maçını oynayamadan Lyon'a transfer olabilir.

    1. 13.8.2018
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