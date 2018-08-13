Fenerbahçe'nin Devler ligi eleme turundaki rakibi Benfica'nın iki yıldızına teklifler var.
Fenerbahçe'nin Devler ligi eleme turundaki rakibi Benfica'nın iki yıldızına teklifler var. Pizzi'ye Real Betis, Schalke 04 ve Marsilya talip. Diğer ilk onbir oyuncusu Ruben Diaz da Fransız ekibi Lyon'a yazılıyor. Record gazetesinin haberine göre; stoper Diaz, yarın Fenerbahçe maçını oynayamadan Lyon'a transfer olabilir.
- 13.8.2018
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
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pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı!
Toplam 9
Yorum
myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Toplam 1
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fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
Pizzi ve Diaz Benfica'dan ayrılabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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