Fenerbahçe'nin Devler ligi eleme turundaki rakibi Benfica'nın iki yıldızına teklifler var. Pizzi'ye Real Betis, Schalke 04 ve Marsilya talip. Diğer ilk onbir oyuncusu Ruben Diaz da Fransız ekibi Lyon'a yazılıyor. Record gazetesinin haberine göre; stoper Diaz, yarın Fenerbahçe maçını oynayamadan Lyon'a transfer olabilir.