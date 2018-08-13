Martins İndi sakatlandı – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Martins İndi sakatlandı

    Martins İndi sakatlandı

    adı sık sık 'yle anılan , dün takımı 'nin Brentford'la oynadığı lig maçında sakatlandı.

    adı sık sık 'yle anılan , dün takımı 'nin Brentford'la oynadığı lig maçında sakatlandı. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında oyundan alınan Hollandalı stoperin kesin durumu hakkında bilgi verilmezken, durumunun ciddi olabileceği öğrenildi.

    1. 13.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Martins İndi sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN