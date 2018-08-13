Martins İndi sakatlandı
Transferde adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Brino Martins İndi, dün takımı Stoke City'nin Brentford'la oynadığı lig maçında sakatlandı.
Transferde adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Brino Martins İndi, dün takımı Stoke City'nin Brentford'la oynadığı lig maçında sakatlandı. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında oyundan alınan Hollandalı stoperin kesin durumu hakkında bilgi verilmezken, durumunun ciddi olabileceği öğrenildi.
- 13.8.2018
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
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pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
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