Giuliano: Özgür değilim
Gıulıano, Bursaspor'u yenmelerine rağmen takım olarak geliştirmeleri gereken çok şey olduğunu söyledi.
Gıulıano, Bursaspor'u yenmelerine rağmen takım olarak geliştirmeleri gereken çok şey olduğunu söyledi. Sambacı, oyun içindeki görevi hakkında ise çarpıcı ifadeler kullandı. "Saha içinde fazla özgürlüğüm yok. Hem liberolara yardım ediyorum hem de takımın üçüncü bölgeye ulaşmasına katkı vermeye çalışıyorum" dedi.
- 13.8.2018
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
Toplam 1
Yorum
pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı!
Toplam 9
Yorum
myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Toplam 1
Yorum
fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
Giuliano: Özgür değilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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