Giuliano: Özgür değilim – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    : Özgür değilim

    <a href="/index/giuliano?id=774518a0-ce01-4f87-93c0-3ec1f4cfc01f" class="" rel="tag">Giuliano</a>: Özgür değilim

    Gıulıano, 'u yenmelerine rağmen takım olarak geliştirmeleri gereken çok şey olduğunu söyledi.

    Gıulıano, 'u yenmelerine rağmen takım olarak geliştirmeleri gereken çok şey olduğunu söyledi. Sambacı, oyun içindeki görevi hakkında ise çarpıcı ifadeler kullandı. "Saha içinde fazla özgürlüğüm yok. Hem liberolara yardım ediyorum hem de takımın üçüncü bölgeye ulaşmasına katkı vermeye çalışıyorum" dedi.

    1. 13.8.2018
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