Gıulıano, Bursaspor'u yenmelerine rağmen takım olarak geliştirmeleri gereken çok şey olduğunu söyledi. Sambacı, oyun içindeki görevi hakkında ise çarpıcı ifadeler kullandı. "Saha içinde fazla özgürlüğüm yok. Hem liberolara yardım ediyorum hem de takımın üçüncü bölgeye ulaşmasına katkı vermeye çalışıyorum" dedi.