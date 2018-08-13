Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın esneme ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı bildirildi.
Antrenmanın ana bölümünde her oyuncunun kendi nabız aralığına göre on beşer dakikalık koşular yaptığı ifade edildi. İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdiği kaydedildi.
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
*Sofiane Feghouli ve Muğdat Çelik
- 13.8.2018 21:49
- Güncelleme: 13.8.2018 21:50
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Milan Bakayoko ve Martial'ın peşinde!
Toplam 1
Yorum
emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
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Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
Toplam 2
Yorum
u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
Toplam 2
Yorum
öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
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