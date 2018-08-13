Fenerbahçe'den Benfica'ya hatırlatma – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'den 'ya hatırlatma

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den <a href="/index/benfica?id=5defb1aa-ab14-4f88-b8af-03449121d037" class="" rel="tag">Benfica</a>'ya hatırlatma

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın 'de ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde sarı-lacivertlilerden Portekiz temsilcisine taraftar mesajı gönderdi.

    Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında ile karşılaşacak olan , sosyal medya hesabından 'ya hatırlatmada bulundu.

    'deki maç önü atmosferini yayınlayan sarı-lacivertliler, Benfica'ya "Bu rotalarda yoğunluk olabileceğini size hatırlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

    1. 13.8.2018 22:49
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