Fenerbahçe'den Benfica'ya hatırlatma
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe yarın Kadıköy'de Benfica ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde sarı-lacivertlilerden Portekiz temsilcisine taraftar mesajı gönderdi.
Kadıköy'deki maç önü atmosferini yayınlayan sarı-lacivertliler, Benfica'ya "Bu rotalarda yoğunluk olabileceğini size hatırlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.
Dear @SLBenfica, we'd like to remind you that there may be some congestion on these routes. ???? pic.twitter.com/RlWHwfx4CM— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 13 Ağustos 2018
- 13.8.2018 22:49
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Milan Bakayoko ve Martial'ın peşinde!
Toplam 1
Yorum
emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
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Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
Toplam 2
Yorum
u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
Toplam 2
Yorum
öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
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