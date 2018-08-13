Fenerbahçe'de Eliaquim Mangala sesleri! – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'de sesleri!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/eliaquim-mangala?id=59ac60d6-efcf-43e4-bb1b-b06ae4f44c0c" class="" rel="tag">Eliaquim Mangala</a> sesleri!

    F.Bahçe stoper transferine odaklandı... İngiltere'deki kulüplerle çok iyi ilişkileri bulunan Sportif Direktör Damien Comolli'ye Fransız stoper Eliaquim Mangala önerildi.

    1. 13.8.2018 01:09
    2. Güncelleme: 13.8.2018 01:25
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