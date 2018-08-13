Sahadaki takım, sistem ve hatta Mehmet Topal-Josef bile aynıydı... Fakat tribünde Ali Koç, kulübede Phillip Cocu'nun varlığı, Bursa maçında Ülker Stadı'nı doldurmaya yetti. Kadıköy özlenen günlerine geri dönmüştü. Volkan Demirel, "Geçen sezon bu taraftar olsa, şampiyonduk. Benfica maçında da aynı destek olacaktır. Şimdi onlar düşünsün" dedi. Topal ise, "Özlemiştik" sözlerini kullandı. Taraftar için en güzel yorum ise Hasan Ali'den geldi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Hata yaptığımızda tepki gelmediğini gördükçe kendimize güvenimiz geldi. Bu akşam onları tribünde böyle görünce, şampiyonluğa daha çok inandım" diye konuştu.



YÖNETİMDEN 'ŞÜKRAN' MESAJI

Fenerbahçe yönetimi, Bursa maçındaki desteklerinden dolayı taraftarlara yönelik bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda özetle, "Stadımızı tamamen dolduran ve sezona eşsiz bir başlangıç yaparak eski günlerimize dönmemizi sağlayan, 'Yeniden Saygı' projesine destek veren büyük taraftarımıza teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız" ifadeleri yer aldı.