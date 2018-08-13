Fenerbahçe'de 12. adam coşkusu
Bursa maçındaki müthiş tribün desteği, Fenerbahçelilerin şampiyonluk inancını daha da pekiştirdi. Futbolcular, “Kendimize olan güven arttı” yorumu yaptılar
Sahadaki takım, sistem ve hatta Mehmet Topal-Josef bile aynıydı... Fakat tribünde Ali Koç, kulübede Phillip Cocu'nun varlığı, Bursa maçında Ülker Stadı'nı doldurmaya yetti. Kadıköy özlenen günlerine geri dönmüştü. Volkan Demirel, "Geçen sezon bu taraftar olsa, şampiyonduk. Benfica maçında da aynı destek olacaktır. Şimdi onlar düşünsün" dedi. Topal ise, "Özlemiştik" sözlerini kullandı. Taraftar için en güzel yorum ise Hasan Ali'den geldi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Hata yaptığımızda tepki gelmediğini gördükçe kendimize güvenimiz geldi. Bu akşam onları tribünde böyle görünce, şampiyonluğa daha çok inandım" diye konuştu.
YÖNETİMDEN 'ŞÜKRAN' MESAJI
Fenerbahçe yönetimi, Bursa maçındaki desteklerinden dolayı taraftarlara yönelik bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda özetle, "Stadımızı tamamen dolduran ve sezona eşsiz bir başlangıç yaparak eski günlerimize dönmemizi sağlayan, 'Yeniden Saygı' projesine destek veren büyük taraftarımıza teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız" ifadeleri yer aldı.
- 13.8.2018
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
Toplam 1
Yorum
pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı!
Toplam 9
Yorum
myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Toplam 1
Yorum
fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
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