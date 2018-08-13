Fenerbahçe'de 12. adam coşkusu – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'de 12. adam coşkusu

    Fenerbahçe'de 12. adam coşkusu

    maçındaki müthiş tribün desteği, Fenerbahçelilerin şampiyonluk inancını daha da pekiştirdi. Futbolcular, “Kendimize olan güven arttı” yorumu yaptılar

    Sahadaki takım, sistem ve hatta Mehmet Topal-Josef bile aynıydı... Fakat tribünde , kulübede Phillip Cocu'nun varlığı, maçında Ülker Stadı'nı doldurmaya yetti. özlenen günlerine geri dönmüştü. , "Geçen sezon bu taraftar olsa, şampiyonduk. maçında da aynı destek olacaktır. Şimdi onlar düşünsün" dedi. Topal ise, "Özlemiştik" sözlerini kullandı. Taraftar için en güzel yorum ise Hasan Ali'den geldi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Hata yaptığımızda tepki gelmediğini gördükçe kendimize güvenimiz geldi. Bu akşam onları tribünde böyle görünce, şampiyonluğa daha çok inandım" diye konuştu.

    YÖNETİMDEN 'ŞÜKRAN' MESAJI
    yönetimi, Bursa maçındaki desteklerinden dolayı taraftarlara yönelik bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda özetle, "Stadımızı tamamen dolduran ve sezona eşsiz bir başlangıç yaparak eski günlerimize dönmemizi sağlayan, 'Yeniden Saygı' projesine destek veren büyük taraftarımıza teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız" ifadeleri yer aldı.

    1. 13.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de 12. adam coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN