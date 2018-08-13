Fenerbahçe, Benfica maçının hazırlıklarını tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 21.00'de Benfica'yı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde sarı lacivertli ekip hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman koşu ile devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular yaptıkları pas ve top kapma çalışması ile idmanı sürdürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Aatif, İsmail ve cezası bulunan Josef de Souza idmanda yer almayan isimler oldu.
- 13.8.2018 19:56
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Milan Bakayoko ve Martial'ın peşinde!
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Yorum
emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
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Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
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u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
Toplam 2
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öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
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