Fenerbahçe, Benfica maçının hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , maçının hazırlıklarını tamamladı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/benfica?id=52cad96e-e3e7-4ffe-a53a-3b5a14abff86" class="" rel="tag">Benfica</a> maçının hazırlıklarını tamamladı

    Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçında , yarın saat 21.00'de 'yı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde sarı lacivertli ekip hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman koşu ile devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular yaptıkları pas ve top kapma çalışması ile idmanı sürdürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı kaydedildi.

    Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Aatif, İsmail ve cezası bulunan Josef de Souza idmanda yer almayan isimler oldu.

    1. 13.8.2018 19:56
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