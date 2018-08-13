Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe ile Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında karşılaşıyor. Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi soruların cevapları haberimizde
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica karşısında tur şansı arayacak.
Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Ülker Stadı'nda 14 Ağustos Salı günü oynanacak mücadele, TSİ 21:00'de başlayacak.
Fenerbahe - Benfica maçı hangi kanalda?
Kritik mücadele, D-Smart platformu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalından naklen ekranlara gelecek.
Fenerbahçe, Benfica karşısında nasıl tur atlar?
Portekiz'deki ilk maçta rakibine 1-0'lık skorla boyun eğen Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyete ihtiyacı var. Benfica'nın gol attığı bir farklı Fenerbahçe galibiyetleri, temsilcimize yeterli olmayacak. Fenerbahçe, maçı 1-0 kazanırsa mücadele uzatmalara gidecek.
- 13.8.2018 09:49
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Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya
Toplam 2
Yorum
Helal olsun Tebrikler hepinize. Başarılara devam durmak yok yer şey TÜRKİYEMİZ için
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Fenerbahçe'de yıkılmaz kale! Josef ve Topal...
Toplam 8
Yorum
Fenerbahce Yaptiklari önemli pas hatalarini kimse görmüyor herhalde,son anda mac neredeyse berabere bitecekti
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Jeremain Lens'ten sakatlık açıklaması
Toplam 5
Yorum
umut gökhana alternatif alınmadı mı dinlensin biraz pepe vida yan yana oynatın bırakın stoper olmayandan stoper yaratmayı nasıl mantıkk bu
Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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