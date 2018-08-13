UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica karşısında tur şansı arayacak.

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda 14 Ağustos Salı günü oynanacak mücadele, TSİ 21:00'de başlayacak.

Fenerbahe - Benfica maçı hangi kanalda?

Kritik mücadele, D-Smart platformu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalından naklen ekranlara gelecek.

Fenerbahçe, Benfica karşısında nasıl tur atlar?

Portekiz'deki ilk maçta rakibine 1-0'lık skorla boyun eğen Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyete ihtiyacı var. Benfica'nın gol attığı bir farklı Fenerbahçe galibiyetleri, temsilcimize yeterli olmayacak. Fenerbahçe, maçı 1-0 kazanırsa mücadele uzatmalara gidecek.