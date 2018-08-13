Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    - maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> - <a href="/index/benfica?id=52cad96e-e3e7-4ffe-a53a-3b5a14abff86" class="" rel="tag">Benfica</a> maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

    ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında karşılaşıyor. - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi soruların cevapları haberimizde

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında , karşısında tur şansı arayacak.

    Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?

    Ülker Stadı'nda 14 Ağustos Salı günü oynanacak mücadele, TSİ 21:00'de başlayacak.

    Fenerbahe - Benfica maçı hangi kanalda?

    Kritik mücadele, D-Smart platformu üzerinden yayın yapan kanalından naklen ekranlara gelecek.

    Fenerbahçe, Benfica karşısında nasıl tur atlar?

    Portekiz'deki ilk maçta rakibine 1-0'lık skorla boyun eğen Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyete ihtiyacı var. 'nın gol attığı bir farklı Fenerbahçe galibiyetleri, temsilcimize yeterli olmayacak. Fenerbahçe, maçı 1-0 kazanırsa mücadele uzatmalara gidecek.

    1. 13.8.2018 09:49
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