Cocu Benfica maçı öncesi konuşuyor
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Benfica'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, basın toplantısı düzenliyor.
"Yarın kendi sahamızda farklı bir maç oynayacağız. Benfica stadında çok güzel bir atmosfer vardı ama bu kez bizim taraftarımız önünde oynayacağız. Ligdeki maçımızda taraftarımız burayı nasıl bir hale getirebileceğini gösterdi. Birlikte olmaya mecburuz."
"Eğer Benfica yarın hücum oynamayı tercih ederse, arkada bize daha fazla alan bırakacaklar demektir. Eğer savunmayı ön planda tutarlarsa, o zaman da bizim bir şeyler üretebilmek için çok yaratıcı olmamız gerekecek."
"Bir takımla oynarken bir sonraki maçı düşünmem, o maça odaklanırım. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız"
" İlk karşılaşmada benim için herhangi bir sürpriz yoktu. Rakibimiz ofansif, hızlı pas yapan bir takım. Bana göre biz ilk yarıda çok iyiydik. İkinci yarıda baskıyla da birlikte oyunu yarı sahamızda kabul ettik. Bu şekilde kalemize yaklaşmalarına izin vermemeliydik."
"11'de kimin oynayacağıyla ilgili görüş belirtmek istemiyorum. Bu taktik bir meseledir. Benfica'nın en çok istediği şey budur herhalde. Farklı karakterde oyuncularımız var. Elimizdeki seçenekler çok farklı."
"Ben ofansif bekleri seviyorum, atağa katılan geriden gelen oyuncuları seviyorum bizim de bunları yapacak oyuncularımız var."
- 13.8.2018 20:48
- Güncelleme: 13.8.2018 20:52
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u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
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