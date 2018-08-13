Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Benfica 'yı ağırlayacak Fenerbahçe 'de teknik direktör Cocu, basın toplantısı düzenliyor. İşte Cocu'nun açıklamalarından satır başları...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Benfica'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Yarın çok önemli bir karşılaşma olacağının altını çizerek sözlerine başlayan Hollandalı teknik direktör, "İlk maçı 1-0 kaybettik ama yarın farklı bir maç oynayacağız. İlk maçta son derece güzel bir atmosfer vardı ama bu maç şimdi bizim taraftarımızın önünde oynanacak. Taraftarlarımız, ligde nasıl bir atmosfer oluşturacaklarını gösterdi. Birlikte olmaya ihtiyacımız var demiyorum, birlikte olmaya mecburuz. Yarın galip gelip, bu turu geçerek bir sonraki tura yükselmek istiyoruz" dedi.

"DETAYLAR BELİRLEYİCİ OLUYOR"

İlk maçta kendisi için herhangi bir sürprizin olmadığını ifade eden Cocu, "Rakibimiz ofansif bir takım, hızlı pas yapıyor. Bana göre ilk yarıda iyi futbol oynadık, ikinci yarıda ise oyunu kabullenmek durumunda kaldık. Kendi sahamızda daha farklı oynamalıyız. Benfica ile oynuyorsanız, detaylara belirleyici oluyor. Kalemize yaklaşmalarına müsaade etmemeliyiz. İki takım da son derece kaliteli ekipler. Umarım yarın detaylar bizim yanımızda olur" dedi.

Bursaspor maçının bu maçı etkileyip etkilemeyeceği yönünde sorulan bir soruyu yanıtlayan Cocu, "Bursaspor maçı tabii ki etkileyebilir. Ben bir teknik direktör olarak, Bursaspor ile oynarken, Benfica maçını düşünmem. Oyuncuların da düşünmesini istemem. Tamamen o maça konsantre olmasını isterim. Ama iyi oynayan oyuncuların performansı, yarınki karşılaşma için düşüncelerimizi belirleyebilir" diye konuştu.

"TUR İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

Benfica'nın ofansif oynaması durumunda kendilerinin daha çok boş alan bulabileceklerini belirten Phillip Cocu, "Eğer ofansif oynamayı tercih ederler ve arkada daha çok alan bırakacaklardır demektir. Eğer defansif oynarlarsa, bizim de kilidi açacak bir oyun planı uygulamamız gerekecek. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. 3-3'lük skor bize yetmez. Biz tur için sahada olacağız. Bizim için önemli olan turu getirecek olan bir skor" dedi.

Barış Alıcı ve Eljif Elmas'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağı sorusuyla ilgili de konuşan Cocu, "Her zamanki gibi ilk 11'de kimlerin oynayacağıyla ilgili bir görüş bildirmek istemiyorum. Rakibin en çok isteyeceği şey budur. Taktik bir durum olduğu için konuşmak istemiyorum. Birbirinden farklı oyuncularımız var bizim. Valbuena, Ayew, Barış, Alper, Soldado, Dirar gibi birçok isim var. Ama en önemlisi takımdır ve kimse takımdan önce gelmez. Biz hedeflerimize ulaşacaksak birlikte ulaşacağız. İki futbolcunun yarın 11'de olup olmayacağı size sürpriz olsun" açıklamasını yaptı.

"JONAS VARKEN BİR ŞEYLER DEĞİŞİYOR"

Benfica'nın yıldız ismi Jonas'la ilgili fikri sorulan Phillip Cocu, "Jonas oynadığında ya da oynamadığında bir şeyler değişiyor. Jonas kaliteli bir oyuncu ama başka kaliteli oyuncuları da var. İki takımın seviyelerinin birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Biz iyi bir sonuç almak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.

Son olarak yeni transfer Slimani'yle ilgili görüşleri sorulan Hollandalı teknik adam, "Slimani'nin adaptasyon için zamana ihtiyacı var. Ama kalitesini bildiğimiz için bu oyuncuyu transfer ettik. Biraz zaman vermemiz gerekiyor. Hem onun takıma, hem de takımın ona adaptasyonu önemli. Tipik bir 9 numara diyebiliriz. Soldado gibi. Örneğin Alper kenarlarda da oynayabilen bir oyuncu. Aramıza katıldığı için mutluyum. Kalitesini bize yansıtması, takıma katkı vermesi gerekecek. Buna ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.