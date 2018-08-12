VAR Bursaspor'nın penaltısını iptal etti! – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    VAR 'nın penaltısını iptal etti!

    VAR Bursaspor'nın penaltısını iptal etti!

    Dün akşam 'nda oynanan F.Bahçe- karşılaşmasına VAR kararları damgasını vurdu.

    Dün akşam 'nda oynanan F.Bahçe- karşılaşmasına VAR kararları damgasını vurdu. F.Bahçe'nin 21. dakikada kazandığı penaltıda VAR sistemi kullanıldı. 'ın ceza sahasına girerken yerde kalmasının ardından hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Pozisyonun tekrarını inceleyen VAR hakemi ve VAR hakemi pozisyonun penaltı olduğunu belirttikten sonra Meler, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Giuliano skoru 1-1 yaptı. İkinci yarıda da yine bir penaltı kararı ve yine VAR'a başvuruldu. 58. dakikada hakem Meler, Bursaspor lehine penaltı kararı verilirken, bir kez daha VAR sistemi devreye girdi. VAR hakemleri, pozisyonun öncesinde 'ofsayt' kararı olduğunu belirtti. VAR'ın kararının ardından karşılaşmanın hakemi penaltıyı iptal ettirip ofsayt kararı verdi. Bursasporlular ve teknik direktör Aybaba, karara tepki gösterdi. 90+6'DA Volkan ile Skrtel aynı anda yükseldi. Seken top Skrtel'in eline çarptı. Bursalılar 'penaltı' bekledi. VAR hakemleri ise 'çarpışma' olduğunu belirterek 'devam' dedi.

    Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda pozisyonun içeride olup olmadığı konusunda VAR'a başvuruldu.


    Bursaspor'a verilen penaltı, VAR uyarısıyla penaltıya dönüştü.

    Penaltı pozisyonu


    Ofsayt kararı

    Görüntüler beIN Sports'dan alınmıştır.

    1. 12.8.2018
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