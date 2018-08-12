VAR Bursaspor'nın penaltısını iptal etti!
Dün akşam Ülker Stadyumu'nda oynanan F.Bahçe- Bursaspor karşılaşmasına VAR kararları damgasını vurdu.
Dün akşam Ülker Stadyumu'nda oynanan F.Bahçe- Bursaspor karşılaşmasına VAR kararları damgasını vurdu. F.Bahçe'nin 21. dakikada kazandığı penaltıda VAR sistemi kullanıldı. Mehmet Topal'ın ceza sahasına girerken yerde kalmasının ardından hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Pozisyonun tekrarını inceleyen VAR hakemi Ali Palabıyık ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonun penaltı olduğunu belirttikten sonra Meler, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Giuliano skoru 1-1 yaptı. İkinci yarıda da yine bir penaltı kararı ve yine VAR'a başvuruldu. 58. dakikada hakem Meler, Bursaspor lehine penaltı kararı verilirken, bir kez daha VAR sistemi devreye girdi. VAR hakemleri, pozisyonun öncesinde 'ofsayt' kararı olduğunu belirtti. VAR'ın kararının ardından karşılaşmanın hakemi penaltıyı iptal ettirip ofsayt kararı verdi. Bursasporlular ve teknik direktör Aybaba, karara tepki gösterdi. 90+6'DA Volkan ile Skrtel aynı anda yükseldi. Seken top Skrtel'in eline çarptı. Bursalılar 'penaltı' bekledi. VAR hakemleri ise 'çarpışma' olduğunu belirterek 'devam' dedi.
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda pozisyonun içeride olup olmadığı konusunda VAR'a başvuruldu.
Bursaspor'a verilen penaltı, VAR uyarısıyla penaltıya dönüştü.
Penaltı pozisyonu
Ofsayt kararı
Görüntüler beIN Sports'dan alınmıştır.
- 12.8.2018
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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