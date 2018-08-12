Islam Slimani, ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe’nin İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City’den 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe, İngiliz ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli forvet Islam Slimani, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Dün akşam Bursaspor maçını tribünlerden takip eden golcü forvet, takım arkadaşlarıyla tanıştı.
Fenerbahçe'de mola yok
Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Bursaspor ile karşılaşan ve sahadan 2 - 1 galip ayrılan Fenerbahçe, ara vermeden UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaşacakları Benfica maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Phllip Cocu yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 12.00'da başladı. Dün akşam oynanan Bursaspor maçında ilk on birde görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman dar alanda maç ve taktik çalışmasıyla son buldu.
Fenerbahçe, Portekiz ekibiyle oynayacakları maçın çalışmalarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.
- 12.8.2018 15:23
- Güncelleme: 12.8.2018 15:28
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 1
Yorum
insan dolarların ortada uçuştuğu ekonomimize tamamen zarar veren kulüplerin futbolun düzenleme yapılması gerekmektedir.
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Kadro değeri daha düşük
Toplam 1
Yorum
Surmene Tamam ne takviyesi daha?
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Sahanın en iyisi Maicon!
Toplam 1
Yorum
yasa ben maiconu begeniyorum iyi niyetli bir oyuncu bu sene gs nin savunmadaki en iyisi olucaktir porto kotu futbolcu almaz vede satmaz
Islam Slimani, ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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