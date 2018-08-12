Islam Slimani, ilk antrenmanına çıktı
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Islam Slimani, ilk antrenmanına çıktı

    Islam Slimani, ilk antrenmanına çıktı

    ’nin takımlarından ’den 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani ilk antrenmanına çıktı.

    , İngiliz ekibi 'den kiraladığı Cezayirli forvet Islam Slimani, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Dün akşam maçını tribünlerden takip eden golcü forvet, takım arkadaşlarıyla tanıştı.


    Fenerbahçe'de mola yok
    'de dün akşam ile karşılaşan ve sahadan 2 - 1 galip ayrılan , ara vermeden Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaşacakları maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Phllip Cocu yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 12.00'da başladı. Dün akşam oynanan Bursaspor maçında ilk on birde görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman dar alanda maç ve taktik çalışmasıyla son buldu.




    Fenerbahçe, Portekiz ekibiyle oynayacakları maçın çalışmalarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

    1. 12.8.2018 15:23
    2. Güncelleme: 12.8.2018 15:28
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