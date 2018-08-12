Fenerbahçe Sporting Lisbon'dan Merih Demiral'ı istiyor!
Fenerbahçe, altyapısından yetişen Merih Demiral'ı geri almak için Sporting Lisbon ile pazarlık masasına oturdu.
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2016 yazında Portekiz ekibi Sporting Lisbon'a transfer olan Merih Demiral, yuvaya dönmeye hazırlanıyor.
Portekiz'den A Bola'nın haberine göre, Lizbon temsilcisi tarafından kadroda düşünülmeyen 20 yaşındaki genç stoper için en ciddi teklif eski takımı Fenerbahçe'den.
Portekiz ekipleri Nacional ve Tondela'nın da Merih Demiral'ı isteyen kulüpler arasında yer aldığı ancak hem kulüp hem de oyuncu için en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği de paylaşılan detaylar arasında.
MERİH DEMİRAL KİMDİR?
Futbola 2013 yılında Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih Demiral, 2016 yazında Portekiz ekiplerinden Alcanenense'nin yolunu tuttu. 2016/17 sezonunda devre arasından Sporting B'ye transfer olan genç stoper, Lizbon ekibince beğenilerek yeşil beyazlı takıma transfer edildi. Portekiz temsilcisi ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan genç oyuncu, Türkiye Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 31 maça çıkarken 2 gol atma başarısı gösterdi.
Merih Demiral'ın öne çıkan özellikleri arasında agresif oyun yapısı, hava hakimiyeti ve yüksek konsantrasyonu gösteriliyor.
- 12.8.2018 16:41
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 1
Yorum
insan dolarların ortada uçuştuğu ekonomimize tamamen zarar veren kulüplerin futbolun düzenleme yapılması gerekmektedir.
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Kadro değeri daha düşük
Toplam 1
Yorum
Surmene Tamam ne takviyesi daha?
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Sahanın en iyisi Maicon!
Toplam 1
Yorum
yasa ben maiconu begeniyorum iyi niyetli bir oyuncu bu sene gs nin savunmadaki en iyisi olucaktir porto kotu futbolcu almaz vede satmaz
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