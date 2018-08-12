Fenerbahçe, önceki gece İstanbul'a getirdiği Islam Slimani'nin 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen oyuncu için Leicester City kulübüne ne kadar ödeneceği belirtilmedi. 30 yaşındaki Cezayirli yıldızın da ne kadar kazanacağı bildirilmese de yıllık 4 milyon euro net ücret alacağı konuşuluyor. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun sağlık kontrollerinin tamamlandığını ve resmi sözleşmeye imza attığını duyurduktan sonra Slimani'ye başarılar diledi.



LAKABI EJDERHA KATİLİ

30 yaşındaki golcünün özellikleri teknik direktör Cocu'nun kriterlerine uyuyor. Slimani, ceza sahası içinde bitiriciliğiyle öne çıkıyor. 1.88 boyunda olan ve fizik gücünü iyi kullanan Yıldız santrfor, sert şutlarıyla da tanınıyor. Hücumda sürekli hareketli olan Slimani, hızlı olmasa da çabuk bir futbolcu. Öte yandan S. Lisbon'dayken, simgesi ejderha olan ezeli rakip Porto'ya karşı 6 maç oynayan Slimani, 6 gol atınca taraftarlar ona 'Ejderha Katili' lakabını taktı.



KOÇ'LA İZLEDİ

Slimani, ile imzayı attıktan sonra Can Bartu Tesisleri'ne gelip oyuncularla tanıştı. Cezayirli yıldız dün akşamki Bursaspor maçını Başkan Ali Koç ile birlikte tribünden seyretti.