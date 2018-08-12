Fenerbahçe Leicester City’den Islam Slimani’yi kaptı! – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    ’den Islam Slimani’yi kaptı!

    Fenerbahçe Leicester City’den Islam Slimani’yi kaptı!

    , önceki gece 'a getirdiği Islam Slimani'nin 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.

    , önceki gece 'a getirdiği Islam Slimani'nin 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen oyuncu için kulübüne ne kadar ödeneceği belirtilmedi. 30 yaşındaki Cezayirli yıldızın da ne kadar kazanacağı bildirilmese de yıllık 4 milyon euro net ücret alacağı konuşuluyor. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun sağlık kontrollerinin tamamlandığını ve resmi sözleşmeye imza attığını duyurduktan sonra Slimani'ye başarılar diledi.

    LAKABI EJDERHA KATİLİ
    30 yaşındaki golcünün özellikleri teknik direktör Cocu'nun kriterlerine uyuyor. Slimani, ceza sahası içinde bitiriciliğiyle öne çıkıyor. 1.88 boyunda olan ve fizik gücünü iyi kullanan Yıldız santrfor, sert şutlarıyla da tanınıyor. Hücumda sürekli hareketli olan Slimani, hızlı olmasa da çabuk bir futbolcu. Öte yandan S. Lisbon'dayken, simgesi ejderha olan ezeli rakip Porto'ya karşı 6 maç oynayan Slimani, 6 gol atınca taraftarlar ona 'Ejderha Katili' lakabını taktı.

    KOÇ'LA İZLEDİ
    Slimani, ile imzayı attıktan sonra 'ne gelip oyuncularla tanıştı. Cezayirli yıldız dün akşamki maçını Başkan ile birlikte tribünden seyretti.

    1. 12.8.2018
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