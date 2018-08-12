Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı

    , Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi ile 14 Ağustos Salı günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yeni transfer İslam Slimani'nin takımla ilk antrenmanına çıktığı bildirildi.

    'in ilk haftasında dün oynanan maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların idmanda yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı kaydedildi.

    Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü belirtildi. Sarı-lacivertlilerin çalışmayı, dar alanda yapılan taktik maçla tamamladığı ifade edildi.

    Fenerbahçe, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 12.8.2018 15:36
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