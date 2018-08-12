Bursaspor'dan çok sert açıklama! Fenerbahçe...
Bursaspor Kulübü, 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası resmi internet sitesinden çok sert bir açıklama yayınladı. Yapılan bu açıklama 2 saat sonra resmi siteden ve sosyal medya hesaplarından silindi.
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe büyüktür küfür etmez mottosuyla başlattığınız yeni sezonda, önce maç öncesinde bizim en değerlimiz olan taraftarlarımıza ve onların liderine ve bizim de en değerlilerimizden birine karşı sergilediğiniz bu vahşi ve mertlikle bağdaşmayan davranışınız için hesap vermelisiniz. Saha dışındaki bu davranışınızı, maç içindeki hakem ve VAR kararlarıyla birleştirdiğinizde nasıl bir açıklama yapacağınızı merakla bekliyoruz. KOÇ...
Bursaspor Kulübü"
İşte paylaştıktan 2 saat sonra silinen o açıklama:
- 12.8.2018 00:29
- Güncelleme: 12.8.2018 01:57
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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