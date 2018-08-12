Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Fenerbahçe büyüktür küfür etmez mottosuyla başlattığınız yeni sezonda, önce maç öncesinde bizim en değerlimiz olan taraftarlarımıza ve onların liderine ve bizim de en değerlilerimizden birine karşı sergilediğiniz bu vahşi ve mertlikle bağdaşmayan davranışınız için hesap vermelisiniz. Saha dışındaki bu davranışınızı, maç içindeki hakem ve VAR kararlarıyla birleştirdiğinizde nasıl bir açıklama yapacağınızı merakla bekliyoruz. KOÇ...

Bursaspor Kulübü"



İşte paylaştıktan 2 saat sonra silinen o açıklama:



