Benfica hocası Vitoria'dan Fenerbahçe itirafı! – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    hocası Vitoria'dan itirafı!

    Benfica hocası Vitoria'dan Fenerbahçe itirafı!

    'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi , önceki gün ligde Guimaraes'i 3-2 mağlup etmişti.

    'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi , önceki gün ligde Guimaraes'i 3-2 mağlup etmişti. Portekiz ekibinin hocası Rui Vitoria, 3-0'dan sonra skorun 3-2'ye gelmesini F.Bahçe'ye bağladı. Temsilcimizle oynayacakları rövanşı düşündüklerini kaydeden Vitoria, "Açık konuşmak gerekirse, aklımız biraz da Fenerbahçe maçındaydı" diye konuştu.

    BENFİCA'NIN KRALI KALDI!
    Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica'da yüzler gülüyor. Takımdan ayrılacağı iddia edilen Portekiz ekibinin yıldız ismi Jonas Gonçalves Oliveira, kalma kararı aldı. Fenerbahçe'ye karşı ilk maçta forma giyemeyen 34 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde forma giydiği 30 maçta 34 kez fileleri havalandırdı.

    1. 12.8.2018
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