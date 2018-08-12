Benfica hocası Vitoria'dan Fenerbahçe itirafı!
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, önceki gün ligde Guimaraes'i 3-2 mağlup etmişti.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, önceki gün ligde Guimaraes'i 3-2 mağlup etmişti. Portekiz ekibinin hocası Rui Vitoria, 3-0'dan sonra skorun 3-2'ye gelmesini F.Bahçe'ye bağladı. Temsilcimizle oynayacakları rövanşı düşündüklerini kaydeden Vitoria, "Açık konuşmak gerekirse, aklımız biraz da Fenerbahçe maçındaydı" diye konuştu.
BENFİCA'NIN KRALI KALDI!
Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica'da yüzler gülüyor. Takımdan ayrılacağı iddia edilen Portekiz ekibinin yıldız ismi Jonas Gonçalves Oliveira, kalma kararı aldı. Fenerbahçe'ye karşı ilk maçta forma giyemeyen 34 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde forma giydiği 30 maçta 34 kez fileleri havalandırdı.
- 12.8.2018
-
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
-
Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
-
Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
Benfica hocası Vitoria'dan Fenerbahçe itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.