Ahmet Çakar isyan etti! "Fenerbahçe'ye VAR ama Bursaspor'a yok..."
Fenerbahçe ile Bursaspor maçının ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar sosyal medyadan yine çok konuşulacak bir mesaj yayınladı
Ülker Stadı'nda yeni sezon Fenerbahçe - Bursaspor maçıyla açıldı. Fenerbahçe yeni başkanı, teknik heyeti ve 40 bin kombineyi kısa sürede bitiren taraftarıyla Kadıköy'de ilk maçına çıktı. Fenerbahçe, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti ve yeni sezona 3 puanla başladı.
Mücadelenin ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar sosyal medyadan yine çok konuşulacak bir mesaj yayınladı.
İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları:
"VAR sistemi maalesef daha ilk haftadan patladı. Son saniye pozisyonu elle oynama ve penaltı.VAR hakemleri de aynı görüşte ki umut meler e tekrar izle dediler. Ama VAR Fenerbahçe ye var ama Bursaspor a YOK..."
- 12.8.2018 00:32
- Güncelleme: 12.8.2018 01:58
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
Ahmet Çakar isyan etti! "Fenerbahçe'ye VAR ama Bursaspor'a yok..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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