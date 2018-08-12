Ahmet Çakar isyan etti! "Fenerbahçe'ye VAR ama Bursaspor'a yok..." – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    isyan etti! "'ye VAR ama 'a yok..."

    Ahmet Çakar isyan etti! "Fenerbahçe'ye VAR ama Bursaspor'a yok..."

    ile maçının ardından Sabah Gazetesi yazarı sosyal medyadan yine çok konuşulacak bir mesaj yayınladı

    Ülker Stadı'nda - maçıyla açıldı. Fenerbahçe yeni başkanı, teknik heyeti ve 40 bin kombineyi kısa sürede bitiren taraftarıyla 'de ilk maçına çıktı. Fenerbahçe, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti ve yeni sezona 3 puanla başladı.

    Mücadelenin ardından eski hakem ve yorumcu sosyal medyadan yine çok konuşulacak bir mesaj yayınladı.

    İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları:

    "VAR sistemi maalesef daha ilk haftadan patladı. Son saniye pozisyonu elle oynama ve penaltı.VAR hakemleri de aynı görüşte ki umut meler e tekrar izle dediler. Ama VAR Fenerbahçe ye var ama Bursaspor a YOK..."

    1. 12.8.2018 00:32
    2. Güncelleme: 12.8.2018 01:58
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