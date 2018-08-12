Ülker Stadı'nda yeni sezon Fenerbahçe - Bursaspor maçıyla açıldı. Fenerbahçe yeni başkanı, teknik heyeti ve 40 bin kombineyi kısa sürede bitiren taraftarıyla Kadıköy'de ilk maçına çıktı. Fenerbahçe, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti ve yeni sezona 3 puanla başladı.

Mücadelenin ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar sosyal medyadan yine çok konuşulacak bir mesaj yayınladı.

İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları:

"VAR sistemi maalesef daha ilk haftadan patladı. Son saniye pozisyonu elle oynama ve penaltı.VAR hakemleri de aynı görüşte ki umut meler e tekrar izle dediler. Ama VAR Fenerbahçe ye var ama Bursaspor a YOK..."